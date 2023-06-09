Zeytinburnu'nda kafeye silahlı saldırı: 2'si yoldan geçen 3 kişi yaralandı
İstanbul Zeytinburnu'nda kafede oturan Afganistan uyruklu kişiyi husumetlisi olduğu iddia edilen saldırganın kurşunlarıyla yaralandı. Saldırıda yoldan geçen 2 kişiye de kurşun isabet etti. Saldırganın elinde silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu'nda dün akşam saat 19:00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 58. Bulvar'da ara sokaktan koşarak gelen kişi, kafede oturan Afgan uyruklu kişiye ateş ederek kaçtı.
Saldırıda yoldan geçen 2 kişi de kurşunların isabet etmesiyle ayaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın yaşandığı bulvardan o sırada geçen stajyer hemşire Muhammed Erol, ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyleyerek, "Yoldan geçen 2-3 kişi mekana ateş açtı. Orada oturan bir Afgan, galiba hasımları ateş ettiler. Yoldan geçen vatandaşlara da denk geldi. Bir tane kadın vuruldu, bir tane Türk vatandaşımız ayağından vuruldu. Bende buradan geçerken olayı gördüm, stajyer hemşireyim olaya müdahale etmek istedim. Adamın ayağından kurşun girmiş diğer tarafından çıkmıştı, tampon yaptım. Sonra ambulansı çağırdık, polis ekipleri geldi. Toplam benim gördüğüm 3 yaralı vardı. Vuralan iki vatandaş, kör kurşunla vuruldu" dedi.
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