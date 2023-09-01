Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: İşyerini kurşunladılar!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:09

Güncelleme: 01.09.2023 - 10:16

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün sabah 04.00 sıralarında iddiaya göre, şüpheli 2 kişi Afganistan uyruklu Hamidullah Khair Andish'i (36) günlerce telefonla arayıp tehdit edip para istedi.

Hamidullah Khair Andish şüphelilere para vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 2 şüpheli motosikletle sabah saatlerinde Hamidullah Khair Andish'in işyerine geldi.

Şüphelilerden biri motosiklet üzerinde Andish'in işyerine art arda ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli iki kişi motosikletle işyerinin önüne geldikten sonra içlerinden bir tanesi işyerine doğru art arda ateş ediyor.