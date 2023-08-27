Çorum’da silahlı saldırı: Kuaför dükkanını kurşunlandılar!
Çorum’da bir kuaför dükkanına düzenlenen silahlı saldırı hasara sebep oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesi Kubbeli 2’nci Sokak’ta kimliği belirsiz kişi yada kişiler, sabaha karşı B.A. isimli şahsın kuaför dükkanına tabancayla ateş ederek motosiklet ile kaçtı.
Silahlı saldırıda iş yerinin vitrininde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından iş yerinde tahkikat yapıldı.
Polis, kaçış güzergahı belirlenen şüphelileri yakalanmak için çalışma başlattı.
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