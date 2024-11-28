Zeytinburnu’nda tekstil firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu’nda tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinburnu’nda tekstil firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
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AA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:23

İstanbul Zeytinburnu'nda Seyitnizam Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 2 katlı tekstil firmasının alt katındaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.


Etiketler: #Zeytinburnu #Yangın

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