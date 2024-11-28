Zeytinburnu’nda tekstil firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu’nda tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Zeytinburnu'nda Seyitnizam Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 2 katlı tekstil firmasının alt katındaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Etiketler: #Zeytinburnu #Yangın
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