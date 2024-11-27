Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın paniği! Büyük çapta maddi zarar...

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın paniği! Büyük çapta maddi zarar...
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:46

Kirazlık Mahallesi Sahil Caddesi, Örnek Sanayi Sitesi’nde, çocuk ve genç odaları üzerine üretim yapan Yunus Özer’e ait Deraks adlı mobilya imalathanesinde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

İş yerinin 2’nci katında çıktığı tespit edilen yangında alevler binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Yangın haberini alır almaz harekete geçtik. İlkadım, Bafra ve Çarşamba Bölge İtfaiye Amirliğine bağlı araç ve personel takviyesiyle yangına müdahale ettik. İki saat süren müdahale sonrası yangını kontrol altına alıp söndürdük. Yangının çıkış sebebini araştırıyoruz" dedi.


Etiketler: #Samsun Büyükşehir Belediyesi #Samsun

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