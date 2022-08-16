Zeytinburnu'nda yol tartışması: Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
Zeytinburnu'nda hafif ticari araç sürücü trafikte tartıştığı kamyonet şoförünün saldırısına uğradı.
Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde sabah 08.45 sıralarında iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kendisini hızla geçen ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı.
Bunun üzerine kamyonet şoförü ve araç sürücüsü arasında tartışma başladı. Yolda başlayan tartışmanın büyümesiyle kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etti. Uzun süre devam eden kovalamacada kamyonet şoförü hafif ticari aracın önüne kırdı.
Ancak durmakta zorlanan şoför, kamyonetiyle bariyerlere çarptı. Daha sonra kamyonetten inen şoför hafif ticari aracın yanına gelerek camları yumrukladı.
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