Zeytinli Rock Festivali için yapılan itiraz reddedildi
Burhaniye Kaymakamlığı, 'kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması' bahanesiyle iptal ettiği Zeytinli Rock Festivali için yapılan itirazı reddetti.
Zeytinli Rock Festivali’ni organize eden Milyon Yapım, festivalin iptal edilmesi hakkında Burhaniye Kaymakamlığı’na yaptıkları itirazın reddedildiğini bildirdi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre yapılan açıklamada, "Gençlerimizden birkaç günlük mutluluğu esirgeyenler şunu asla unutmasın ki; Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk Gençliği gericiliğe ve karanlığa asla prim vermeyecektir" denildi.
Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni geçtiğimiz günlerde yasaklamıştı.
Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzasıyla yayınlanan yasak kararında, "Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanılmıştı.
Çok sayıda sanatçı, yasak kararına tepki göstermişti.
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