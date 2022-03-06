Zeytinlik alanlarda maden aranmasının önünü açan yönetmenlik protesto edildi
Zeytinlik alanlarda maden aranmasının önünü açan yönetmenlik Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde protesto edildi.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dün yapılan protesto ile zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetmeliğinin iptal edilmesi istendi. Cumhuriyet Meydanında toplanan yurttaşlar, ellerinde pankartlarla yönetmelik değişikliğini protesto etti.
"BİZ BU YÖNETMELİĞE KARŞIYIZ"
Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyonu konu ile ilgili bir toplantı düzenledi. Ticaret Odası Salonunda yapılan toplantıya, Burhaniye, Ayvalık, Edremit, Havran, Gömeç’ten Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri başkanları katıldı.
Konuşmalardan sonra yapılan basın açıklamasında, “Zeytinlik alanların talan edilmesinin önünü açmaya vesile olacak bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” denildi. Zeytinliklerde maden aranmasına karşı olduklarını anlatan Ayvalıklı Aydın Şensal, "Geçmiş günlerde hepimizin bildiği gibi kamuoyunu ilgilendiren zeytinliklerle ilgili bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmenlik ne anlama geliyor? Zeytin alanlarının içerisinde maden faaliyetlerinin sürdürülmesi anlamına geliyor. Biz bu yönetmenliğe karşıyız. Bu şekilde zeytin alanları içerisinde herhangi bir maden faaliyetinin yapılmasına karşıyız. Zeytin bizim milli bir ürünümüz" dedi. Edremitli Mehmet Semerci de, "Zeytincilerin bu yanlış karara karşı bir tavır alınması gerektiğini biliyorduk. Biz de bu gün aldığımız kararla, bu yönetmenliğe karşı tavrımızı koyduk" dedi.
"BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ"
Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık ise, "İkide birde zeytine karşı olan olumsuz tavırlar bizi şaşırtıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir. Zeytinler, zaten toplam alan olarak Türkiye’nin yüzde 3’ünü kaplıyor. Bizim 4,5 milyar doları bulan yağ ithalatımız var. Buna karşı ara ara yapılan hücumlar bizi üzüyor, şaşırtıyor. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” dedi.
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