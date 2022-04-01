'Zeytinlikleri ve geleceği yok etmeyin'
Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyeleri ‘Zeytinime Dokunma’ diyerek AKP’nin çıkardığı zeytin alanlarına maden ocağı yapılmasını öngören yönetmeliği protesto etti.
Aydın'da Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyelerinin süzenlediği eyleme destek verenler ellerindeki döviz ve pankartlarla yasaya yönelik tepkilerini dile getirdi. Nazilli Belediye Meydanında yapılan açıklamayı AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili yaptı.
Başkan Vergili yaptığı konuşmada, yasada yapılan değişikliğin, doğada ileriki yıllarda geri dönülemeyecek zararlar verebileceği ifade edildi.
Mehmet Vergili, “1 Mart 2022’de Resmi Gazete’ de yayımlanan Maden Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin hukuka aykırıdır. “Zeytinliklerde maden ocağı açılmasına yönelik teklif, mecliste reddedilmesine karşın kanun hükmünde kararnameyle uygulamaya konuldu. Böylece zeytinliklerin kalbine hançer vuruldu. Doğal alanları, yaşamı, kültürü yok edeceği için kararın beyinlerde ve yüreklerde karşılığı yoktur. Egeli yurttaşlar ve çevre dernekleri olarak zeytinlik alanları tahrip edecek bu yönetmeliğin iptalini talep ediyoruz” dedi.
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