Zeytinlikleri ve temiz havasıyla bilinen Akbük, mermer ocağına kurban ediliyor

Yasalarla koruma altında olması gereken orman ve zeytinlikler, sermayenin hedefi olmaya devam ediyor.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00
Zeytinlikleri ve temiz havasıyla bilinen Akbük, mermer ocağına kurban ediliyor
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GZ Madencilik, Aydın Didim’de Akbük Mahallesi’nde yapmak istediği mermer ocağı kırma-eleme tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Şirketin çevresel etki değerlenedirmesi (ÇED) raporunda yer alan bilgiye göre 100 hektarlık ruhsat sahasının 23.90 hektarlık alanında çalışma yapılacak. Ancak belirlenen orman alanı içerisinde hem zeytinlik hem de Armutçuk Tepesi Sarnıcı bulunuyor. Yurttaşların karşı çıktığı projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı da 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Yılda 300 bin metreküp kazı yapılacak proje kapsamında Didim Belediyesi’nin verdiği görüşte, “Alan ve çevresinde çok sayıda maki, kızılçam ve zeytin ağaçları bulunmaktadır. Bu alanda bulunan ağaçlar sökülecek ve madenden gelecek tozlar doğaya, çevreye ve yaban hayvanlarına zarar verecektir. Zeytin ağaçları etkilenerek bölge halkını ekonomik açıdan sıkıntıya sokacaktır” denildi. Ayrıca belediye, ÇED dosyasında patlatma yapılmayacağının belirtildiği ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden patlatma görüşü alınacağının yazıldığını söyleyerek “Bu her iki ifade arasında çelişki doğmaktadır” ifadelerini kullandı.

TEK PROJE DEĞİL

Şirketin alana yakın bir noktada devam eden başka bir projesi daha bulunuyor. Bakanlıktan onay bekleyen bu mermer ocağı projesi de diğeri gibi ormanlık ve zeytinliklerin olduğu 19.59 hektarlık alana yapılacak.

İMZA KAMPANYASI

Bu arada yurttaşlar ve yaşam savunucuları change.org’ta Akbük Ormanlarında mermer ocağı istemiyoruz” başlığıyla imza kampanyası başlattı.


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