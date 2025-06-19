Zeytinliklerle ilgili kanun teklifi görüşmelerinde yaşanan gerginlik... Yakup Okumuşoğlu: 'Bu yasaların bu şekilde çıkması nedeniyle ülkemizin her tarafı delik deşik olacak'

TBMM'de, zeytinliklerin maden faaliyetlerine açılmasını da öngören ve çevreciler tarafından tepki gösterilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri gerginlik ve tartışmalarla başladı.

Komisyona alınmayan Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Üyesi Avukat Yakup Okumuşoğlu, yaşanılan gerginliği şöyle anlattı:

“Bugün meşhur maden kanununa imtiyazlar getiren, çevre kanununu ortadan kaldıran, ÇED yönetmeliği hükümlerini pasifize eden, arkadan dolanan, baypas eden, pek çok idari izin ve işlemi aradan çıkartan bir yasa tasarısının görüşülmesi için komisyona geldik. Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Üyesi olarak buraya geldik. Önceden de bilgi verildi fakat tarafımız komisyon toplantı salonuna kabul edilmedi. Dışarda korumalar, arkada memurlar ile karşı karşıya geldik.

''TBMM’DE HALKIN SESİNİ DUYURABİLECEĞİ SÖZÜNÜ SÖYLEYEBİLECEĞİ BİR ALAN YARATILMIŞ DEĞİL''

Bizi yerlerde sürükleyerek koridorun dışına attılar. İçeride madenciler hep beraber şirket temsilcileri yasalarını görüşüyorlar. Canları nasıl istiyorsa öyle bir yasa çıkartacaklar ve bunları da ‘Eşit, tarafsız ve yasa yapma tekniğine uygun bir yasa’ diyecekler ve bu yasa yarın öbür gün hepimizin önüne gelecek. Biz mahkemelerde yurttaşların haklarını savunurken bu yasalara takılacağız. Bu yasaların bu şekilde çıkması nedeniyle ülkemizin her tarafı delik deşik olacak ve zeytinlikler, tarım arazileri, mera arazileri ve ormanlar bunların elinde kalacak. Yapılanın son derece dengesiz ve adaletsiz bir iş olduğunu söylemek istiyoruz. Hukuku baypas ettiğini anlatmaya çalışıyoruz fakat sesimizi duyuramıyoruz. Komisyon toplantısına bile bizi sokmuyorlar. Çok üzgünüm. TBMM’de halkın sesini duyurabileceği, sözünü söyleyebileceği bir alan yaratılmış değil. Bizler dışarda beklemeye mahkum edildik.''