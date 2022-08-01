Zihinsel engelli Arlen, sokak ortasında dakikalarca şiddet gördü: Şüpheli serbest!

21 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Arlen Demirhan, Üsküdar'da sokak ortasında "karıma mı baktın" diyen bir şahıs ve arkadaşları tarafından dakikalarca şiddete maruz bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:04
Zihinsel engelli Arlen, sokak ortasında dakikalarca şiddet gördü: Şüpheli serbest!
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli Arlen Demirhan, sokak ortasında 'karıma mı yan baktın' denilerek dakikalarca şiddete maruz bırakıldı.

CNN Türk'ten Ceylan Sever ve Yasin Kamaloğlu'nun haberine göre; maruz bırakıldığı şiddet sonrası, kendi temel bakım ihtiyaçlarını tek başına dahi yapamayacak hale gelen Arlen, ameliyat olması gereken bir duruma sürüklendi.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Yakalan bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olaya şahit olan esnafların şahısları korumak amacıyla güvenlik görüntülerini vermedikleri iddia ediliyor.

Birkaç gün önce taburcu olan Arlen'in ailesi olaya karışanların bulunmasını ve adaletin yerine getirilmesini istiyor.


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