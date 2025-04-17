Zihinsel engelli bireye öz amcasının cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi, amca beraat etti: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:23

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:23

Malatya’da geçen yıl ağustos ayında zihinsel engelli S.M’nin (31) öz amcası tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edildi. Amca H.M. hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “konut dokunulmazlığına ihlal” suçundan dava açılırken, karar duruşması geçen hafta görüldü. Mahkeme sanık H.M.’nin beraatine karar verdi. Cumhuriyet, davanın takipçisi olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nur Banu Satılmış ile konuştu.

Avukat Satılmış, “Bundan önceki duruşmada savcı sanığın cinsel saldırı suçundan cezalandırılması yönünde mütala vermişti. Fakat karar duruşmasında mahkeme heyeti mütalaa ile uyuşmayan bir şekilde sanığın beraatine karar verdi. Beraati oy birliğiyle değil oy çokluğuyla verdiklerini ifade ettiler. Beraatin gerekçesini karar yazıldığında görebileceğiz” dedi. Karara itiraz edeceklerini belirten Satılmış, “Ancak zihinsel engelli olan kızımızın Adli Tıp Raporuyla da beyanlarına itibar edilebilir raporu olmasına rağmen mahkemenin, mağdurun beyanlarına itibar etmeyerek neye göre beraat kararı verdiğini maalesef bilemiyoruz. İddianamenin ve mütalaanın ters görüşteki bu beraat kararı bizim için çok üzücü oldu. Hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Elbette istinaf kanun yoluna başvuracağız. Karara itiraz edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.