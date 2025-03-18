27 yıldır firarda olan cinsel istismar suçlusu yapay zeka sayesinde yakalandı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:12

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:12

İngiltere'de Cheshire Polisi, Burrows’un manipüle edilmiş sabıka fotoğrafını yapay zeka destekli yüz tanıma programı PimEyes üzerinden taratarak, Tayland’ın Phuket adasında yaşayan bir İngiliz gurbetçi olan Peter Smith ile eşleştiğini tespit etti.

Burrows’un, genç bir Taylandlı ile birlikte dönüştürülmüş bir nakliye konteynerinde yaşadığı ve uzun yıllardır sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Şu an 80 yaşında olan Burrows’un, 1968-1995 yılları arasında Cheshire, West Midlands ve West Mercia bölgelerinde 24 erkek çocuğunu sistematik olarak istismar ettiği belirlendi.

O dönemde izci lideri olarak görev yapan Burrows, telsiz iletişimi ve tekne gezintisi gibi etkinliklerle çocukların güvenini kazandıktan sonra onlara cinsel saldırıda bulundu.

Bazı mağdurların o dönemde konuşmaya cesaret etse de, çoğu kendilerine inanılmayacağını düşündüğü belirtildi. 1990’lı yıllarda çocuk istismarıyla ilgili artan ifşalar sayesinde daha fazla mağdur öne çıktı ve 1994 yılında Cheshire Polisi tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

FİRARI 27 YIL SÜRDÜ: YAPAY ZEKA PEŞİNİ BIRAKMADI

Burrows, 1997’de iki kez eşcinsel ilişki ve 11 kez cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Ancak kefaletle serbest bırakıldıktan sonra izini kaybettirdi. Sahte kimlik kullanarak Tayland’a kaçan Burrows'un, buradaki gurbetçi çevrelerinde itibar kazanarak rahat bir yaşam sürdüğü belirtildi.

Ancak yaşlılıkla birlikte sağlık sorunları artan ve maddi sıkıntıya düşen Burrows'un, Tayland'daki gurbetçi arkadaşlarına veda ederken, “Artık müzikle yüzleşme zamanı” diyerek itiraf niteliğinde bir açıklama yaptığı kaydedildi. Bu sözlerin ardından yapılan araştırmalar, onun gerçek kimliğini ortaya çıkardı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Tutuklanan Burrows, Chester Kraliyet Mahkemesi’ndeki duruşmada, çocuklara yönelik cinsel istismar, oğlancılık, uygunsuz saldırı ve sahte kimlik kullanma dahil 54 suçtan suçlu bulundu.

1997’den bu yana kaçak hayatı süren Burrows’un, önümüzdeki ay mahkemede alacağı cezanın ömür boyu hapse kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisinin kullanımı, uzun yıllardır firari olan suçluların yakalanması açısından büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.