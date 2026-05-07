Zihinsel engelli kızına istismar şikâyeti için gittiği polis merkezinde hayatını kaybetti

7.05.2026 11:42:00
DHA
Artvin'de Nalan Kaya’nın, zihinsel engelli kızı Y.S.’nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikâyette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli T.K. ise tutuklandı.

Şavşat ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; zihinsel engelli Y.S. (26), annesi Nalan Kaya’ya (53) cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K. (49), yakalanıp gözaltına alındı.

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya’nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.

Öte yandan şüpheli T.K. ise, tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

