Zihinsel engelli yurttaşa cumhurbaşkanı ve dönemin siyasilerinden dava: Binlerce TL’lik ücret istemi

İstanbul Ümraniye’de yüzde 40 zihinsel engelli bir yurttaş olan E.Ö’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Zihinsel engelli yurttaşın sosyal medya paylaşımlarının gerekçe gösterildiği davada, E.Ö’ye 1 yıl 2 ay 17 gün hapis ile iki ayrı para cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ancak mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu’nun avukatları için toplam 90 bin TL vekâlet ücreti ile 14 bin 579 TL yargılama giderinin tahsiline karar verdi.

‘NE İLK NE SON’

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, “2018’te, cumhurbaşkanı, başbakan ve içişleri bakanı, E.Ö. hakkında hukukçularına adli işlemlerin başlatılması talimatını veriyor. Zihinsel engelli bir yurttaşa açtıkları davayı kazanan Erdoğan, Yıldırım ve Soylu’nun avukatları icra yoluyla mahkeme masraflarını talep ediyor. Emekli annesi bu parayı ödemek zorunda. Zihinsel engelli bir bireyin devlet tarafından koruyup kollanması gerekirken orantısız bir güç kullanımı ile devleti yönetenlerin E.Ö’nün üzerine gitmesi ne ilk örnek ne de son olacak gibi gözüküyor” dedi.