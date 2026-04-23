Zincir marketler, işçinin giderini devlete yıkmak için kullanmış: ‘MESEM’ oyunu!

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, MESEM Ustalık Telafi Programı kapsamında, mevzuat gereği eğitime başlama yaşının 14 olarak belirlendiğini, üst yaş sınırı bulunmadığını kaydetti. Bu durumun, lise eğitimini tamamlamış yetişkinlerin de MESEM programlarına dahil edilerek yaygın şube ağına sahip zincir marketlerde istihdam edilmesine olanak sağladığına dikkat çekti.

Söz konusu program dahilinde; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin en az yüzde 30’u, 12. sınıf öğrencilerine ise en az yüzde 50’si oranında ödeme yapıldığına işaret eden Türeli, bu ödeneklerin tamamının da İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandığını kaydetti.

Kaynağın, gerçek bir mesleki eğitim amacı taşımayan ve halihazırda ilgili işletmede çalışan personel için de kullanılmasının hem İşsizlik Sigortası Fonu’nun kuruluş amacına aykırı olduğu, hem de kamu zararı riski oluşturduğu belirtildi. Türeli, “Zincir marketlerde MESEM programı kapsamında istihdam edilen personelin fiilen bir eğitim almadığına ve sistemin yalnızca ‘personel giderlerini kamu kaynaklarına devretmek’ amacıyla suistimal edildiğine yönelik iddialara ilişkin bakanlığınızca yürütülen herhangi bir inceleme veya denetim bulunmakta mıdır ?” sorusunu da yöneltti.

TEKİN KABUL ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık makamının oluru kapsamında, 81 ilde MESEM programı uygulanan kurumlarda bakanlık müfettişlerince inceleme-soruşturma çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi. Tekin, “Bu süreçte bazı işletmeler, kendilerine yapılan yersiz ödemeleri yasal faiziyle birlikte iade etmiştir. Diğer işletmeler hakkında ise müfettiş raporlarında tespit edilen yersiz ödemelerin, yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine yönelik iş ve işlemler başlatılmıştır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile “Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı” başlatıldığını anımsatan Tekin, bu programla; daha önce lise veya üniversite mezunu olan bireylere, 27 haftalık işletmede beceri eğitimi yoluyla farklı alan ve dallarda ustalık belgesi alma fırsatı sunulduğunu bildirdi. Ayrıca, belirli bir meslekte çalışmasına rağmen belgesi bulunmayan bireylerin belgelendirilmesi amaçlanarak uzun süreli istihdamlarına katkı sağlandığını belirten Tekin, şöyle devam etti:

“En az lise mezuniyeti şartı aranan bu programın uygulamalı ve teorik eğitimlerinin tamamı, sözleşme yapılan iş yerlerinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresince öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri ile işletmelere ödenen beceri eğitimi ücreti devlet tarafindan karşılanmaktadır. Eğitim sonunda yapılan ustalık sınavında başarılı olanlar, ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması almaya hak kazanmaktadırlar.”