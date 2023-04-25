Zincirlikuyu’da trafiği savaş alanına çevirdi: 8 yaralı
Zincirlikuyu’da makas atan bir otomobil bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Makas atan otomobil 7 otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan sürücülerin iddialarına göre, Levent istikametinde seyir halinde olan Niyazi B. kontrolündeki otomobil makas atarak aşırı süratli şekilde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce İlker Ermiş kontrolündeki taksiye ve başka bir otomobile çarparak bariyerleri aştı ve karşı şeride geçti.
Karşı şeride geçen otomobil, Beşiktaş istikametindeki 3 otomobil ve 1 midibüse çarptı.
Kazaya karışan bazı sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Park halindeki camına bariyer parçası gelen Sabahattin Aker, “Araba çok hızlı gelince kontrolünü kaybederek bariyerlere daldı. Bariyerlere daldığı gibi büyük bir patlama sesi çıktı. Direkleri falan hepsini dağıttı. Karşı yönden geldi. Beşiktaş yönünden Levent yönüne doğru. Haliyle de büyük bir gürültü ile demirleri patlatınca fırlayıp geldi camı patlattık. Burada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Arkadaş beni itmeseydi o demir bize gelecekti” dedi.
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