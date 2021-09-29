Zindaşti davasındaki tutuklu sanık Efkan Öveç, bütün suçları üstlendi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda tutuklanan daha sonra da skandal bir kararla tahliye edilerek ortadan kaybolan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarının yargılandığı davada tutuklu sanıklardan Efkan Öveç, dosyadaki bütün suçları kendisinin işlediğini savundu. Öveç, “İlhan Ünğan’ın bana borcu vardı. Arzu ve Devrim’i ben öldürdüm. Zindaşti’yi de ben öldürdüm. İlhan Ünğan tetikçi ben azmettiriciyim. Çağlayan Adliyesi benimdi, sattım” dedi. Avukatının “Akli dengesi yerinde değil” dediği sanık rapor için Adli Tıp’a sevk edilecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 20 sanıklı davaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Zindaşti’ye soruşturma dosyasında bilgi sağladığı iddia edilen sanık polis Fatih Yılmaz, Zindaşti ile kızının öldürülme olayında tanıştıklarını söyledi. Bütün görüşmelerinin cinayet ile ilgili olduğunu söyleyen Yılmaz, “Sonraki görüşmeler için ofisine gittik. Kendisi öldürülecekti, kızı öldürüldü. Zindaşti olmasa farklı biri olsa yine böyle görüşürdüm. İddianamede bir plaka sorgulama var. Dubai’ye 2011’de gittim. Bu olayla alakası yok. Ali Ekber cinayeti ile ilgili büro amirimle beraber Hollanda’ya da gittik. Orhan Ünğan, Arzu ve Devrim cinayeti ile ilgili anlatacakları olduğunu söyledi. Hollanda’dan bizi aldırdı ve Belçika’da görüştük. Bu kararı ben yalnız başıma almadım” dedi.

Sanık Efkan Öveç, “İlhan Ünğan’ın bana borcu vardı. Arzu ve Devrim’i ben öldürdüm. Zindaşti’yi de ben öldürdüm. Çağlayan Adliyesi benimdi, sattım” dedi. Öveç’in avukatı müvekkilinin savunmasına katılmadığını belirterek süre istedi.

Mahkeme heyeti, ara kararında Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na yazı yazılarak polisler hakkında yürütülen başka soruşturmaların belgelerinin istenmesine karar verdi. Heyet, sanık polislerin davanın kendileri yönünden ayrılması ve duruşmalara katılma zorunluluklarının kaldırılmasına ilişkin talepleri de reddetti. Duruşma 15 Aralık’a ertelendi.