Kuzu ile Zindaşti'yi tanıştıran AKP’li Aliye Uzun, dört yıldır savcılığa çağrılmadı

13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Siyaset, mafya, ticaret kirli üçgeninin merkezinde yer alan Aliye Uzun’un savcılığa çağrılmadığı ve 2016 yılında hakkında koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Gazetemize konuşan Uzun, “seks kasetiyle şantaj” iddialarıyla ilgili olarak bilgisi olmadığını savunarak “Ben Burhan Hoca’yla öyle sürekli konuşan biri bile değildim. Cumaları arardım. Bir de konu olursa... Beni devlet takip etmiştir. Telefonlarımı dinlemiştir. Bir şey yakalasaydı 50 kez beni alırdı, merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

Kirli ilişkiler ağındaki Aliye Uzun iddialarla ilgili bir video paylaşarak Kuzu ile Zindaşti’yi tanıştıran kişi olduğunu açıklamıştı. Cumhuriyet’in “seks kasetiyle şantaj” haberinin ardından sosyal medyada bütün tweet’lerini silen Uzun’un, Zindaşti’nin sadece Kuzu ile değil başka bürokratlarla da ilişkisini ortaya çıkarmak için savcılar tarafından çağrılmaması dikkatlerden kaçmadı.

YAZIŞMALAR FEZLEKEDE

Ayrıca uyuşturucu baronu Zindaşti ve sağ kolu Ekrem Öztunç’un Emniyet’in fezlekesinde yer alan telefon imaj kayıtlarına ulaştık. Mesaj kayıtlarında Trump Towers binasındaki bir dairenin satışı ile ilgili bilgiler yer aldı. Ayrıca Aliye Uzun’un kimlik fotoğrafını sağ kolu Öztunç ile paylaşan Zindaşti’nin, “Aliye’ye şirket unvanı ve vergi numarası at” yazdığı görülüyor.

Telefon ile ulaştığımız Aliye Uzun ise “Tek gerçek olan bir kare fotoğraf olması. Diğerlerinin hepsi sizin kurgunuz. Beni devlet takip etmiştir.

Telefonlarımı dinlemiştir. Bir şey yakalasaydı 50 kez beni alırdı merak etmeyin. Ben adamın gerçek ismini bile bilmiyordum. Her şeyi sonradan öğrendim” dedi. Kuzu’ya seks şantajı yapıldığına dair iddiaları sorduğumuzda ise Uzun, “Haberim yok. Ben hocayla öyle sürekli konuşan biri bile değildim. Cumaları arardım. Bir de konu olursa” ifadelerini kullandı. Ayrıca Uzun, savcılık tarafından çağrılmadığını hatta koruma kararı aldırdığını dile getirerek kararı gazetemiz ile paylaştı. Kararda, “06.03 2016 günü asayiş büro amirliğimize gelerek müşteki Aliye Uzun isimli şahsa dikkatli ve duyarlı olması herhangi olumsuzluk ya da şüphe arz eden bir durumla karşılaşması durumunda Sarıyer Asayiş Büro Amirliği, Sarıyer Emirgan Polis Merkezi, Şişli Harbiye Polis Merkezi ve 155 polis imdat numaralarını arayarak yardım isteyebileceği tebliğ edilmiştir” denildi.