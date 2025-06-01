‘Zıplamayan Tayyipçi’ sloganına bir tutuklama, bir adli kontrol şartı: ‘Gözdağı amacıyla kullanılıyor’

İstanbul Maçka Demokrasi Parkı’nda 24 Mayıs’ta düzenlenen “Direniş Bahar Şenliği”nde sahne alan müzisyen Cem Akarsu ve gitarist Kaan Kaplan, etkinlik sonrası gözaltına alındı. Gerekçe olarak Akarsu’nun sahneden “Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi” sloganı atması gösterildi. Akarsu cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Aynı suçlama ile gözaltına alınan Kaan Kaplan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür Üniversite Hareketi tarafından organize edilen etkinlik, cezaevinde tutulan üniversite öğrencilerine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştı. Etkinliğe sanatçılar İlkay Akkaya, Deniz Tekin ve Cem Akarsu destek vermiş, şenlikte ayrıca “Hak, Hukuk, Adalet” belgeseli gösterilmiş, barışçıl protesto hakkı ve ifade özgürlüğünün önemi vurgulanmıştı.

Kaplan’ın avukatı Fatma Selen Kocaoğlu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu ülkede gitar çalmak, mikrofon tutmak artık yargılanma gerekçesi haline geldi. Gençlerin özgürlük talebi kriminalize edilemez” dedi. Kocaoğlu, “Cem Akarsu da ifadesinde Kaan Kaplan’ın slogan atmadığını söyledi. Buna rağmen adli kontrol verildi, yurtdışı çıkış yasağı ve haftalık imza zorunluluğu getirildi” diye konuştu.

Kocaoğlu, son yıllarda cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarının siyasi içerikli dosyalarda “gözdağı” amacıyla kullanıldığını belirterek “Normalde bu tür dosyalar evraktan yürütülür. Ancak muhalif söylemlerde doğrudan gözaltı ve tutuklama uygulanıyor. Bu, yargının siyasallaşmasıdır. Bu ifade yeni, ancak demokratik sınırlar içinde. Eleştiri haktır. Yargıtay kararlarıyla da bu sınırlar şekillenecek” dedi. Kocaoğlu, anayasanın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. ve 11. maddelerini anımsatarak barışçıl ifade ve gösteri hakkının anayasal güvence altında olduğunu, genç sanatçılara dönük tutuklama ve kısıtlamaların insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

'MÜZİK SUSMAZ'

Kaan Kaplan ise yaptığı açıklamada “Biz bu ülkenin hayallerinin peşinde koşan, müzikleriyle var olmaya çalışan gençleriz. Konserden konsere koşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bugün karakola imza veriyorum, yurtdışına çıkamıyorum. Kardeşim Cem ise bir haftadır cezaevinde. Sadece şarkı söyledik, gitar çaldık. Susmayacağız. Müzik susmaz” ifadelerini kullandı.