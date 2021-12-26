Ziraat Bankası hakkında 'yolsuzluk' iddiası
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ziraat Bankası'nın tek bir firmaya verdiği 321 milyon liralık krediyi gündeme getirdi. Sümer, "Ziraat Bankası yolsuzluğun yuvası haline gelmiş, kimsenin yüzü kızarmıyor" dedi.
CHP Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer, 'Ziraat Bankası’nın 2020 yılı Sayıştay raporlarına yansıyan ve Adana Kurumsal Şube'den tek bir firmaya verilen 321 milyon liralık batık ve riskli kredi’nin güncel durumunu açıkladı.
"KİMSENİN YÜZÜ KIZARMIYORLAR"
“Ziraat Bankası yolsuzluğun yuvası haline gelmiş, kimsenin yüzü kızarmıyor” diyen Sümer, şöyle devam etti:
"Geçen sene Ziraat Bankası Adana Kurumsal Şubesi’nden 446***** müşteri numaralı 'demir üretimi' üzerine faaliyet gösteren bir firmaya toplamda 321 milyon liralık kredi verildiğini ve geri alınamadığını gündeme getirmiştir.
"OLUR ZİHNİYETİ HAKİM KILINDI"
Bu firmanın kime ait olduğuyla ilgili verdiğimiz Yazılı Soru Önergelerine ise 'ticari sır' diye cevap verilmemişti. O borç şu anda 334 milyon 434 bin 53 liraya ulaştı. Hani nerede kul hakkı savunanlar? O zamanda söylemiştim yine söylüyorum 334 milyon lira ile fabrikalar açılıp binlerce gencimize iş sahası yaratılabilirdi. Ancak yandaşa kredi verip geri almasak da olur zihniyeti hakim kılındı.”
“Ziraat Bankası’nın özellikle üst düzey bürokratları ve yönetim kurulu üyeleri çiftçinin yüzüne nasıl bakacak?" diye soran Sümer, ardından şunları söyledi:
"Tarımla uğraşan 7 den 70’e herkes isyan ediyor, kredi alamıyor, destek görmüyor, tarlasına, traktörüne, evine, bahçesine haciz geliyor, 1000 liralık kredi başvurusu için yüzlerce evrak isteniyor. Yine çare olmuyor. Ama iş yandaşa geldi mi sorgusuz sualsiz, riskli olduğu gün gibi ortadayken krediler dağıtılıyor. Az kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sonrasında Ziraat Bankası yeniden çiftçinin dostu haline gelecek."
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