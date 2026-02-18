Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Suiçmez onarıcı tarımın önemini vurguladı: ‘Tarımsal destek kapsamına alınmalı’

Toprak, su ve hava kalitesini iyileştiren, biyolojik çeşitliliği artıran ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olan onarıcı tarım, dünya genelinde gündemde olan bir teknik. Su krizi ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletebilecek olan yaklaşım, henüz Türkiye’de dünyada olduğu kadar yaygın değil. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, gazetemiz Cumhuriyet’e verdiği demeçte, onarıcı tarıma ilişkin çeşitli bilgiler aktardı.

ONARICI TARIMIN FAYDALARI

Suiçmez, onarıcı tarımın önemini anlatırken “Topraklarımız amaç dışı kullanımla yok olurken, erozyon kayıpları çok ciddiyken, bir de yanlış kullanımlarla kalitesi düşüyor. 1945’ten sonra ‘yeşil devrim’ denilen, şirketlerin egemen olduğu, yoğun girdilerin kullanıldığı bir dönem ortaya çıktı. O dönem, aşırı toprak işleme, aşırı gübreleme, aşırı ilaçlama, yanlış sulama, aşırı sürüm, tek ürün deseninin varlığı toprakların kalitesini ve sağlığını bozarak kirletti. Bu anlamda da onarıcı tarım önem kazanıyor. Onarıcı tarım, azaltılmış toprak işlemeyi öngörüyor.

Toprakta basınçlı sulama sistemlerini kullanmayı, gübre ve ilaç kullanımını en aza indirmeyi, ürün çeşitliliğini arttırmayı, girdi maliyetlerini azaltmayı öngörüyor” ifadelerini kullandı. Toprakların nadasa bırakılması durumunda erozyona açık hale geldiğini aktaran Suiçmez, bu yöntemle toprağın üstünün örtü bitkileriyle örtülmesinin öngörüldüğünü de belirtti.

‘ŞİRKETLER BAKANLIĞI YÖNLENDİRİYOR’

Yöntemin kullanılmaya başlandığı süreçte ilk yıllarda verim düşüklüğü yaşanabileceğinin altını çizen Suiçmez, “Sonraki yıllarda daha yüksek verim, daha az girdiyle birlikte üretimde sürekliliği vaat ediyor. Gıda güvenliğini gündeme getiriyor. Ekosistemi bozmama, biyoçeşitliliği koruma, iklim değişimi boyutunda da karbon emisyonunu azaltma işlevi var” dedi.

Modelin Türkiye’de yaygın olmadığını söyleyen Suiçmez, sistemin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Suiçmez, “Bu sistemi yürürlüğe koyma noktasında, gübre ve ilaç tekellerinin karlarını artırmak için mevcut sistemle devam edilmesine yönelik çabaları olduğu görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da bunlarla yönlendiriliyor. Bu noktada yaygınlaştırmak için tarımsal destek uygulanması gerekir. Onarıcı tarımın tanımlanarak, tarımsal destek kapsamına alınması gerekir” diye konuştu.