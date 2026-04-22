Ziraat Türkiye Kupası’nda sarı kart veya kırmızı kart gören oyuncuların cezalarının Süper Lig’e taşınıp taşınmadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda görülen sarı kart kırmızı kart cezası ligde çekiliyor mu?

KUPADA GÖRÜLEN KIRMIZI KART LİGDE GEÇERLİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygulanan disiplin talimatları, lig ve kupa organizasyonlarını ayrı kategorilerde değerlendiriyor. Bu nedenle futbolseverler sık sık “Türkiye Kupası’nda görülen kırmızı kart ligde geçerli mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kart cezalarının hangi müsabakalarda geçerli olduğu ise ihlalin türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

KIRMIZI KART CEZALARI LİG VE KUPA MAÇLARINI NASIL ETKİLİYOR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı’na göre kırmızı kartın nedeni cezanın kapsamını belirliyor. Doğrudan oyun dışı kalmayı gerektiren sportmenlik dışı hareketler, sert faul ya da hakaret gibi durumlarda verilen cezalar tüm resmi müsabakaları kapsayabiliyor. Bu durumda Türkiye Kupası’nda kırmızı kart gören bir futbolcu, Süper Lig karşılaşmalarında da forma giyemiyor.