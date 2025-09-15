"2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi. Peki, Zirai don destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Zirai don desteği hangi ürünleri kapsıyor?

ZİRAİ DON DESTEĞİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Zirai don desteği Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne gibi 16 meyveyi kapsıyor.

Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne gibi ürünlerde hasar yaşayan ve 13 Nisan 2025’e kadar Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticiler zirai don desteğinden yararlanabilecek. Hasar tespitleri, ÇKS ve Doğal Afet Tespit Girişi Modülü üzerinden yapılacak olup, ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından elektronik ortamda bankaya iletilecek.

ZİRAİ DON DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında yaşanan zirai don afetinden etkilenen çiftçilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 1 Şubat ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında don nedeniyle ürünleri zarar gören ve bu zararları yüzde 20 ve üzeri olarak tespit edilen üreticilere destek sağlanacak.