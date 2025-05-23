İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon yapıldı. Operasyonda İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay gözaltına alındı. Peki, Ziya Gökmen Togay kimdir? İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay neden gözaltına alındı?

ZİYA GÖKMEN TOGAY KİMDİR?

Ziya Gökmen TOGAY, 1970 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans, 2015 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi almıştır.

ZİYA GÖKMEN TOGAY'IN KARİYERİ

Profesyonel çalışma hayatına mühendis olarak 1993 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nda adım atan TOGAY, 1997 yılında Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akçansa A.Ş'de başlayan iş yaşamı süresince çeşitli kademelerde yöneticilik yapmıştır. TOGAY, Akçansa Hazır Beton ve Agregadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini 2018 yılına kadar başarı ile sürdürmüştür. Ziya Gökmen TOGAY 2017-2018 yılları arasında Türkiye Hazır Beton Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almıştır. 2019-2022 yılları arasında İSTON A.Ş. Genel Müdürü olarak, Şubat 2022 – Eylül 2024 tarihleri arasında İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü olarak ve 2020-2024 yılları arasında İBB Ticari Grup Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Sayın Togay, 2024 Temmuz ayı itibariyle İBB Altyapı ve Enerji Grubu Başkanlığı, İSTAÇ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İBB Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etmektedir. Mesleki uzmanlığının yanı sıra, sosyal bilimlerin farklı alanlarında okumalar ve araştırmalar yapan Ziya Gökmen TOGAY, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

ZİYA GÖKMEN TOGAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir."



