Zonguldak Çağdaş Hekim Grubu oda seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor

Bu yıl gerçekleştirilecek Zonguldak Tabip Odası seçimleri için Zonguldak Çağdaş Hekim Grubu listesini geçen ay açıklamıştı. Grup seçim çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile hekimin mesleki itibarını korumayı, özlük haklarını savunmayı, ve odaya üye olan hekim sayısını arttırmayı hedefleyen Çağdaş Hekimler halk sağlığı ve işçi sağlığı konularında çalışmalar yapmayı, Zonguldak'taki diğer meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile de projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede Çağdaş Hekimler Zonguldak'taki demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelerek 'ortak çalışma' noktasında fikir alışverişinde bulundu. Toplum sağlığını önceleyen, bilimi rehber alan ve mesleki dayanışmayı büyüten bir anlayışla; hekimliğin değerlerini savunmaya sürdüreceklerini belirten Çağdaş Hekimler "Güçlü bir meslek örgütü, ancak örgütlü hekimlerle mümkündür. Mesleğimizin onurunu, toplum sağlığını ve bilimsel hekimliği savunmaya kararlıyız" mesajını verdi.