Zonguldak Ereğli'de madende iş kazası: İşçi kömür vagonlarının arasına sıkıştı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müesssesae Müdürlüğüne bağlı ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Kaza, Kandilli beldesindeki TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağının eksi 500 kotunda yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Asım Çetin isimli maden işçisi 08-16.00 vardiyasında çalıştığı sırada kömür vagonlarının arasına sıkıştı.
Diğer maden işçilerinin yardımına koştuğu Çetin için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen TTK sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi maden ocağında yaptıktan sonra dışarı çıkartıp ambulansa aldı.
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapılan maden işçisi taburcu edilerek evine gönderildi.
Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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