Zonguldak’ta 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti

19.10.2025 16:04:00
İHA
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki B.T.'nin karın ağrısıyla başvurduğu hastanede hamile olduğu ortaya çıktı. B.T ameliyata alınırken bebeğin anne karnında hayatını kaybettiği belirlendi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki B.T., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Ancak yapılan kontrollerde B.T.’nin hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği belirlendi.

Acil olarak ameliyata alınan kızın bebeğinin anne karnında hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğumun ardından hastane ekipleri B.T.’nin sağlık durumunu kontrol altına aldı.

Hastane yönetimi, yaşananlar üzerine durumu jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek inceleme başlattı. B.T.’nin ifadesi alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

 

