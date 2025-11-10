Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zonguldak'ta bir yurttaş kaymakamlık önünde kendini yaktı!

10.11.2025 00:27:00
İHA
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir şahıs, kaymakamlık binası önünde kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Devrek ilçesindeki kaymakamlık binası önünde meydana geldi. Erol Muhammet G. isimli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi.

Bir anda alevler içinde kalan adam, acı içinde kıvranmaya başladı. Dehşet anlarına tanıklık eden çevredekiler, yanan adamı söndürmek için müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan Erol Muhammet G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Güçlükle sedyeye alınan yaralı, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Erol Muhammet G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

