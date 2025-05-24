Zonguldak’ta kayıp olarak aranan kişiyi ‘arkadaşları’ öldürüp gömmüş

Zonguldak’ın Gülüç beldesinde yaşayan Dinçer Arslan, 9 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dinçer Arslan'ın bulunması için jandarma ve polis ekipleri, geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarına yönelik incelemelerinde Arslan’ın, son olarak arkadaşları H.B. ve İ.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, polisteki sorgularında, birlikte içtikleri sırada kavga ettiklerini, Dinçer Arslan'ı darbedip öldürdüklerini ve Aktaş Tepesi bölgesine çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti.

Bahsedilen bölgede yapılan kazıda çuval içinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arslan, otopsisinin ardından Ortacı köyünde toprağa verildi.

Öte yandan, H.B.'nin eşi A.B. de 'Yardım ve Yataklık' suçlamasıyla gözaltına alındı. H.B., A.B. ve İ.Ç., sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.