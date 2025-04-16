Zonguldak'ta 2 katlı binada yangın paniği! Yan apartmana da sıçradı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangın, yanındaki binaya da sıçradı. Ekipler, yangın sonrası evde yaptığı kontrollerde, dairede mahsur kalan Metin Darıcı'nın cansız bedenine ulaştı.

Zonguldak'ta 2 katlı binada yangın paniği! Yan apartmana da sıçradı: 1 kişi hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 07:31

Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak’taki 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki 3 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, evde mahsur kalanların olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alevleri söndüren itfaiye ekiplerinin, yangın çıkan evde yaptığı incelemede Metin Darıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Darıcı’nın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın nedeniyle 2 binada da hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri panik yaşadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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