Zonguldak’ta 4 mahalle sandık başına gidiyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı olan Koramanlar köyü belde sınırlarına geçmek için sandık gidiyor.

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:11
Zonguldak’ta 4 mahalle sandık başına gidiyor
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İlçenin Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bulunan Cıvaklar, Yenimahalle, Teceller ve Bacaoğlu Mahalleleri, Perşembe belde sınırlarına geçmek için 21 Ağustos Pazar günü sandık başına giderek halk oylaması yapılacak.

Mahalle sakinleri belediye sınırlarına geçmek için sandık başına giderek ‘Evet’, ya da ‘Hayır’ oyu verecek.


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