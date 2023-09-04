Zonguldak'ta acı olay: Caddeden karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde caddeden karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Akşam saatlerinde yaşanan olayda, gittiği düğün salonundan çıkıp caddeden karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Seher Yanaz’a, sürücüsünün E.D. olduğu öğrenilen 67 ND 688 plakalı Dacia marka otomobil çarptı.
Yaralanan Seher Yanaz ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulans acil servis önüne geldiğinde kapıyı Seher Yanaz’ın hastanede çalışan temizlik görevlisi oğlu Ramazan Yanaz açtı.
OĞLU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Annesini o halde gören Ramazan Yanaz gözyaşlarına hakim olamadı. İlk müdahalenin Devrek Devlet Hastanesi'nde yapılmasının ardından Zonguldak Bülent Ecevit hastanesine sevki gerçekleşen Seher Yanaz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Emniyet güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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