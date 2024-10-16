Zonguldak’ta bir kişi evinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Zonguldak’ta bir kişi evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 08:06

Zonguldak’ta bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Başköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Uzun süredir rahatsız olduğu öğrenilen 56 yaşındaki Ziya Güney evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olay yerine daha sonra 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde Ziya Güney’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ziya Güney’in cansız bedeni kesin ölümü tespit edilmek üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.


Etiketler: #zonguldak

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