Zonguldak'ta evleri gözetleyen şahıs 'serbest' bırakıldı
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Bağlık Mahallesi’nde bir kişinin ikametlerin camlarından içeri gözetlediği iddiaları üzerine başlatılan süreçte, şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Bağlık Mahallesi’nde bir kişinin ikametlerin camlarından içeri gözetlemesi üzerine, mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından, olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek A.K.’nin kimliğini tespit etti.
SERBEST KALDI
Hızla gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak, mahkeme A.K.’yı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Mahalle sakinleri, A.K.’nın serbest bırakılmasının kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederken, yetkililerden konuyla ilgili daha fazla bilgi ve güvenlik önlemleri talep etti.
Olayın ardından, mahallede güvenlik durumunun daha da güçlendirilmesi bekleniyor.
Etiketler: #serbest #zonguldak
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