Zonguldak’ta virajı alamayan tır bahçeye uçtu: 1 ölü

Zonguldak’ta kömür yüklü tır, virajı alamayarak bahçeye uçtu. Kazada ters dönen tırın sürücüsü hayatını kaybeti.

Zonguldak’ta virajı alamayan tır bahçeye uçtu: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 07:42

Edinilen bilgiye göre, Baştarla Mahallesi Güntepe Caddesi üzerinde Orhan Toklu’nun (59) kullandığı 06 GE 4727 plakalı tır, virajı alamayarak bahçeye uçtu.

İki evin arasında ters dönerek duran tırın sürücüsü hayatını kaybederken, olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Halatla bağlanan tırın vinç yardımıyla havaya kaldırılmasının ardından Toklu’nun cansız bedenine ulaşılabildi. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, sürücü Toklu’nun cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Etiketler: #zonguldak

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