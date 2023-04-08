Zonguldak'ta dehşet: Tartıştığı komşusunu ağzından vurdu

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:32

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:43

Olay, saat 05.00 sıralarında Ereğli ilçesi Şamlar köyünde meydana geldi. İsmail Karanfil (41) ile üst kat komşusu Serkan Karaduman (38) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan İsmail Karanfil, sabah saatlerinde S.K.’nın evinin önüne geldi. Kapıda Serkan Karaduman ile konuşan İsmail Karanfil tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Karaduman'a 3 el ateş etti. 3 mermiden 1’i çenesine isabet eden Karaduman., ağır yaralandı. İddiaya göre; İsmail Karanfil olay yerinden boş kovanları alarak kaçtı. Serkan Karaduman'ın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bildirilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada da bir süre müdahalede bulunulan Serkan Karaduman, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Adrese gelen jandarma ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, yaptıkları hassas çalışmanın ardından İsmail Karanfil'i yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Serkan Karaduman'ın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.