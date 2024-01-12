Zonguldak'ta dehşet... Yeğenini vurup, intihar etti!
Ereğli'de fırında çalışan yeğenini vurarak ağır yaralayan ve ardından boynuna dayadığı silahı ateşleyen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Fırıncı Hüseyin Sokak Caddesi’nde, Hüseyin Selam adlı şahıs simit fırınında çalışan yeğeni Ekrem Selam’ı henüz bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği silahla vurdu.
Amca Selam daha sonra silahı boynuna dayayarak ateşledi. Kanlar içerisinde yere yığılan amca ve yeğen ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Hüseyin Selam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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