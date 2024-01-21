Zonguldak'ta dev kayalar yola düştü: Otomobil hasar gördü

Yayınlanma: 21.01.2024 - 22:20

Güncelleme: 21.01.2024 - 22:23

Zonguldak- Ankara yolunun 10’uncu kilometresinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığını yola düştü.

Yolun bir bölümü kaya parçaları ve çamurla kaplandı. Olay sırasında karayolunda seyir halinde olan ve 67 ABH 375 plakalı otomobilin sürücüsü heyelanı fark etmeyince çamur yığınıyla birlikte kaya parçalarına çarptı.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

ARAÇLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Otomobilin sahipleri ise çamur ve kaya parçaları arasında otomobili saplandığı yerden kurtarmak için uğraştı. Ön tamponu kopan otomobil saplandığı yerden çıkarıldı.

YOLUN BİR ŞERİDİ KAPANDI

Ayrıca taş ve çamur akan yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Temizleme çalışmaları sürdürülürken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor.