Zonguldak'ta evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kişi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:15

Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak'taki tek katlı evinde yalnız yaşayan Yalçın Koç'un sabah kahvehaneye gelmediğini gören komşuları, kontrol için adresine gitti.

Evden dumanlar yükseldiğini fark eden yurttaşlar, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin yangına müdahalesinin ardından yatağında bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının çıkış ve Koç'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #zonguldak #Yangın #yaşlı

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