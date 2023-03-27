Zonguldak'ta 'gürültü' kavgası: Komşusuna kurşun yağdırdı

Zonguldak’ta iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Taraflardan biri silahıyla komşusuna kurşun yağdırdı.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:38
Zonguldak'ta 'gürültü' kavgası: Komşusuna kurşun yağdırdı
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Zonguldak’ta sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak üzerindeki Furkan Apartmanı önünde iddiaya göre, önceden kavgalı olan E.T. (51) ve K.K. (34) gürültü sebebiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. sokak ortasında komşusu E.T.’ye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar kol ve bacağına isabet eden E.T.,  apartmanın altına sığındı.

K.K.’nin kovalaması üzerine hızla alt sokağa inen E.T. bir işyerinin önüne gelerek yardım istedi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden firar eden K.K.’yi yakalama çalışması başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay sonrası apartmanın önünde çalışma yaptı.


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