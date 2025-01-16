Zonguldak'ta kayıp sanılan PTT çalışanı hastanede bulundu

Zonguldak’ta mesaiye gelmeyince çalışma arkadaşları tarafından hayatından endişe edilen PTT çalışanının hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Zonguldak'ta kayıp sanılan PTT çalışanı hastanede bulundu
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İHA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:53

Olay Mimar Yılmaz Yaşkan Caddesi’nde PTT’ye ait lojmanda meydana geldi.

Sabah mesai saatinde işe gelmeyen Ebru G.’ye ulaşamayan mesai arkadaşları, ikamet ettiği lojmana geldi. Ancak kapıyı açmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

HASTANEDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin araştırması sonucu Ebru G.’nın dün akşam saatlerinde hastalanarak hastaneye gittiği ve tedavisinin sürdüğünü ortaya çıktı.

Ekipler gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.


Etiketler: #zonguldak #PTT

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