'Fatura desteklerini zimmete geçirdiler' iddiası: 2 PTT çalışanı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal yardım ödemesi alan yurttaşların elektrik tüketim desteklerini resmi belgede sahtecilik yaparak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki PTT çalışanı tutuklandı.

AA
25 Kasım 2021 Perşembe, 16:21
'Fatura desteklerini zimmete geçirdiler' iddiası: 2 PTT çalışanı tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, zimmet ve resmi belgede sahtecilik şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, kentte sosyal yardım ödemesi alan yurttaşların elektrik tüketim desteklerini zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen PTT çalışanı D.B. ve S.K'yi operasyon düzenleyerek yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında çanta içerisinde çok sayıda dekont ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




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