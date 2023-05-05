Zonguldak'ta 'kökünü kurutma' operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen "kökünü kurutma" operasyonunda 42 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan suç şebekesinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla, ülke genelinde EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce başlatılan “55.Kökünü Kurutma Operasyonu” Zonguldak merkez ve 3 ilçede toplamda 47 adreste 48 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 adet 7,65 mm fişek, 5 gr kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 gr esrar, 13 gr bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 gr metamfetamin, Yaklaşık 60 bin TL para, banka hesap kartları ele geçirildi.
Yaklaşık 7 aydır sürdürülen istihbari ve operasyonel çalışmalarda, bahse konu uyuşturucu madde ticaretini yapan suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 28 şüpheli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edilerek yakalandı.
130 gram esrar, 86,5 gram metamfetamin, 82,8 gram bonzai, 8 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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