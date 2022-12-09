Zonguldak'ta korkunç olay! Denizde cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta bir limanda açığa ceset vurduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. Ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.

AA
09 Aralık 2022 Cuma, 20:42
Zonguldak'ta korkunç olay! Denizde cansız bedeni bulundu
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Limandan açıkta ceset olduğunun fark edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Ekipler, cesedi bota alarak limana getirdi. Kadın cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler kimlik tespiti için çalışma başlattı.


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