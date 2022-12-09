Zonguldak'ta korkunç olay! Denizde cansız bedeni bulundu
Zonguldak'ta bir limanda açığa ceset vurduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. Ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.
Limandan açıkta ceset olduğunun fark edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Ekipler, cesedi bota alarak limana getirdi. Kadın cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler kimlik tespiti için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı