Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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Zonguldak'ta madenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser verdi

Türkiye'nin tek 'Madenci Korosu' Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak'ta sahne aldı. Maden işçileri konsere iş elbiseleri ve baretleriyle çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:21
Zonguldak'ta madenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser verdi
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Kent merkezinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan işçilerden oluşan ve ülkenin tek 'Madenci Korosu', Valilik binası önünde konser verdi.

BARETLERLE SAHNEYE ÇIKTILAR

İş elbiseleri ve baretleriyle sahneye çıkan maden işçileri Türk bayrağı ve önünde Mustafa Kemal Atatürk resmi olan tişörtler giydi.

Protokolün yanı sıra çok sayıda kişi, madencilerin seslendirdiği şarkı ve türküleri dinledi. 


madenci Madenci Korosu

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