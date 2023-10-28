Zonguldak'ta madenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser verdi

Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:21

Güncelleme: 28.10.2023 - 18:22

Kent merkezinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan işçilerden oluşan ve ülkenin tek 'Madenci Korosu', Valilik binası önünde konser verdi.

BARETLERLE SAHNEYE ÇIKTILAR

İş elbiseleri ve baretleriyle sahneye çıkan maden işçileri Türk bayrağı ve önünde Mustafa Kemal Atatürk resmi olan tişörtler giydi.

Protokolün yanı sıra çok sayıda kişi, madencilerin seslendirdiği şarkı ve türküleri dinledi.