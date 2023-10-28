Zonguldak'ta madenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser verdi
Türkiye'nin tek 'Madenci Korosu' Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak'ta sahne aldı. Maden işçileri konsere iş elbiseleri ve baretleriyle çıktı.
Kent merkezinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan işçilerden oluşan ve ülkenin tek 'Madenci Korosu', Valilik binası önünde konser verdi.
BARETLERLE SAHNEYE ÇIKTILAR
İş elbiseleri ve baretleriyle sahneye çıkan maden işçileri Türk bayrağı ve önünde Mustafa Kemal Atatürk resmi olan tişörtler giydi.
Protokolün yanı sıra çok sayıda kişi, madencilerin seslendirdiği şarkı ve türküleri dinledi.
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