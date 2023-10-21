İktidar, iki ayda 224 maden projesine daha onay verdi

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

Yaşam savunucuları ve uzmanların tüm uyarılarına karşın tarım arazileri ve ormanlık alanlar bir bir maden sevdasına kurban edildi. Doğal ve tarihi alanlarını korumaya çalışan yurttaşlar soluğu yargıda alıyor. Ancak çoğu proje için açılan davalar sonuçsuz kalıyor. Bazılarında ise dava süreci devam ederken doğada telafisi mümkün olmayan tahribata başlanıyor.

Cumhuriyet, iki ay önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023 yılı içerisinde 635 maden projesine onay verdiğini gündeme getirmişti. Bakanlık iki ay içerisinde 224 projeye daha onay verdi ve bu sayı 859’a yükseldi. Bakanlık 824 proje için “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil” derken 35 proje için de “ÇED olumlu” kararı verdi. Bu yıl sadece dokuz proje reddedildi.

AKBELEN REDDEDİLDİ

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın 760 dönümlük bölümü, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için adeta katledildi. Yıllardır bölgeyi korumak için çaba gösteren başta köylüler olmak üzere birçok kişi dava açtı. Dava süreçleri devam ederken 24 Temmuz’da alana giren iş makineleri ormanda talana başladı. Türkiye’nin turizm cenneti olarak bilinen Bodrum’un da su kaynağı olan Akbelen Ormanı maden için yok edildi. Geçtiğimiz günlerde köylüler ve yaşam savunucularının Tarım Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne açtığı “Akbelen Ormanı kesim izni ve açık maden işletme izni” davasını Muğla İdare Mahkemesi reddetti. Kararda, “Mevzuata ve kamu yararına aykırı bir durum olduğu sonucuna varılmamıştır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmiştir” denildi.

HER PROJESİNE ONAY

FETÖ firarisi Akın İpek’in kayyum atanan şirketi Koza Altın bu yıl 32 proje için başvuruda bulundu. Altın, gümüş ve demir gibi maden işletmesi isteyen şirkete ise hiç olumsuz cevap verilmedi. Şirket son olarak gözünü Adana’ya dikti. Pozantı’da altın, gümüş, bakır, kurşun ve demir madeni işletmek için kolları sıvayan şirket onay alması durumunda 22.640 hektarlık tarım ve orman arazilerinden oluşan alanda maden işletecek. Ekonomik ömrü iki yıl olarak hesaplanan projeyle birlikte 206 bin ton cevher elde edilmesi planlanıyor. Alandan çıkarılacaklar cevherler ise geçici depolamadan sonra Kayseri’ye sevk edilecek. Cevher, şirketin buradaki Himmetdede Altın Madeni’nin siyanür havuzunda işlenecek.

FIRAT’TA SİYANÜR TEHLİKESİ

Kanadalı Anagold maden şirketi de Erzincan İliç’teki 1.746 hektarlık maden sahasına 5.83 hektarlık bir bölüm daha genişletmek için bakanlıktan onay aldı. Şirket daha önce de siyanür havuzunun yakınında bulunan Fırat Nehri’ne 20 metreküp siyanürlü karışım akmış, olayın ardından bakanlık devreye girmişti. Bakanlık şirkete 16 milyon 441 bin TL para cezası kesmişti. Ayrıca tesisin “İlave çevresel iyileştirme çalışmaları tamamlanıncaya kadar faaliyetini durdurması” kararı da verilmişti. Ancak maden olayın üzerinden üç ay geçtikten sonra tekrardan faaliyete başladı.

351 MADEN DAHA AÇILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü daha önce ihale edilen 351 maden sahasını ilk ihalede başvuru olmaması nedeniyle ikinci kez ihale edecek. İhale ilanı ile şartname, 15 gün süreyle müdürlüğün internet sitesinde yayımlanacak.