Zonguldak’ta otomobile lokomotif çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:39

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:39

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Göbü köyünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Zonguldak-Filyos hattında ray bakımı yapan bir demir yolu bakım lokomotifi, hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan Sefer B.'nin kullandığı 67 AAV 850 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Sefer B. ile araçta bulunan Eren Baran K. (14) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren Baran K.’nin bir elektrik firmasında çırak olarak çalıştığı öğrenildi.

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından demir yolu yeniden ulaşıma açılırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.