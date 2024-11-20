Opel Grandland Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı: İşte Grandland'a ödülü getiren özellikleri...
Opel'in yeni SUV modeli Grandland 2024 Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı. Modelin ödülü kazanmasına neden olan özellikleri dikkat çekerken Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, yeni Opel Grandland'ın, şimdiden otomotiv sektörünün geleceğini yollara taşıdığını belirtti.
Opel'den yapılan açıklamaya göre, bayilerde yerini alacak olan yeni Opel Grandland, Almanya'da 2024 Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı.
OPEL'İN 21. ALTIN DİREKSİYON ÖDÜLÜ
Tasarımıyla öne çıkan yeni Grandland, elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak. Auto Bild dergisi ve Bild am Sonntag gazetesi tarafından verilen ödül, otomotiv sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl, yeni Grandland'e verilen ödülle Opel'in kazandığı toplam 'Altın Direksiyon' ödül sayısı 21'e yükselmiş oldu.
İLK KEZ GRANDLAND'DA
Elektrikli araçlar için geliştirilen STLA Medium platformu üzerinde yükselen ilk Opel olan bu Grandland, ilk kez aydınlatmalı Opel 'Şimşek Logosu' ile birlikte sunuluyor. Bununla birlikte yeni Grandland, arkadan bakıldığında, sürekli olarak aydınlatılan Opel marka yazısını taşıyor.
GENİŞ EKRAN
Yeni Grandland'ın kokpitinde ise sürücüler için iki geniş ekran yer alıyor. Bu ekranlar, opsiyonel olarak sunulan Intelli-HUD (Head-Up Display) ile birlikte sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlıyor.
Buna ek olarak Pure Modu, dijital gösterge ekranındaki içerikleri azaltırken, sanal gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranında görüntülenenleri minimum düzeye indirgiyor.
AGR SERTİFİKALI KOLTUKLAR
Yan minderleri ayrı olarak ayarlanabilen AGR sertifikalı ergonomik koltuklar ise rahat bir sürüş keyfi sağlıyor. Patentli Intelli-Seat ergonomi özelliği, her iki ön koltukta da standart olarak sunuluyor.
INTELLI-LUX PIXEL HD FAR
Ayrıca 50 binin üzerindeki farklı hücreden oluşan, parlama yapmayan, adaptif Intelli-Lux Pixel HD far ve pratik Pixel Box gibi özellikler güvenlik ve konforu artırıyor.
Modelde bulunan aydınlatmalı, yarı saydam cam yüzeyin altında da akıllı telefonlar kablosuz olarak şarj edilebiliyor.
OPEL GRANDLAND BAGAJ HACMİ
Yeni Opel Grandland yaklaşık 1645 litreye ulaşan hacmiyle geniş bir yükleme alanını da beraberinde getiriyor.
Yeni Opel Grandland, Opel’in gururlu 'Altın Direksiyon' zaferler serisinin en yeni üyesi olmayı başardı. 1976'dan beri Axel Springer yayınevi Bild am Sonntag tarafından (2009 itibarıyla Auto Bild ile işbirliğiyle) verilen ödülü Alman otomobil üreticisi bu sene 21. kez kazandı.
ELEKTRİKLİLERE ÖZGÜ PLATFORM
Törende konuşma yapan Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, yeni Opel Grandland'ın, şimdiden otomotiv sektörünün geleceğini yollara taşıdığını ve doğuştan elektrikli otomobillere özgü platform üzerinde tasarlanan ilk Opel modeli olduğunu belirtti.
HİBRİT, FİŞLİ HİBRİT VE TAM ELEKTRİKLİ
Auto Bild dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Robin Hornig günümüzde müşterilere sürüş tercihlerinde özgürlük tanımanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, ''İster hibrit, ister şarj edilebilir hibrit veya tamamen elektrikli model olsun, herkes kendine uygun modeli bulabilecek'' açıklamasında bulundu.
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