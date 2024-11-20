Opel Grandland Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı: İşte Grandland'a ödülü getiren özellikleri...

OPEL'İN 21. ALTIN DİREKSİYON ÖDÜLÜ

Tasarımıyla öne çıkan yeni Grandland, elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak. Auto Bild dergisi ve Bild am Sonntag gazetesi tarafından verilen ödül, otomotiv sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl, yeni Grandland'e verilen ödülle Opel'in kazandığı toplam 'Altın Direksiyon' ödül sayısı 21'e yükselmiş oldu.